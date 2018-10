Turkije pakt grote groep witwassers

De ontvangers zouden Iraniërs in de Verenigde Staten zijn. De verdachten kregen commissie voor het sturen van het geld.

Koersdaling

De Turkse politie deed dinsdag in veertig provincies invallen op zoek naar verdachten. Het verplaatsen van geld naar het buitenland is actueel nu de lokale lira sterk in waarde is gedaald ten opzichte van de dollar.