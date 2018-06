Echtpaar ligt 75 jaar in gletsjer

Het echtpaar had zeven kinderen. Eén van hen, de inmiddels 79-jarige dochter Marceline, laat in Le Matin weten dat de familie na tientallen jaren eindelijk duidelijkheid krijgt. „We hebben ons hele leven onafgebroken naar onze ouders gezocht. Altijd hebben we de hoop gehouden dat er een dag zou komen dat we ze een waardige uitvaart konden geven.”

De lokale politie maakte maandag bekend dat een wandelaar de lichamen, zonder identiteitspapieren, heeft aangetroffen op een hoogte van ruim 2600 meter. „De lichamen lagen naast elkaar. Het gaat om een man en een vrouw die kleding uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog dragen. Hun lichamen verkeren in uitstekende staat. Ook hun eigendommen zijn goed geconserveerd in het ijs”, aldus een zegsman.

Na het tragische ongeval van hun ouders werden de kinderen, vijf jongens en twee meisjes, in verschillende gezinnen geplaatst. „Ik was zo gelukkig dat ik bij een tante kon intrekken. We wonen allemaal in dezelfde regio, maar zijn vreemden van elkaar geworden”, aldus dochter Marceline.

DNA-testen worden uitgevoerd om de identiteit van het koppel te bevestigen.

Grim find: the frozen and mummified bodies of two pre-war walkers have emerged from a Valais glacier https://t.co/gZ0LoNZvpS.— swissinfo.ch (@swissinfo_en) July 18, 2017

Ⓒ TMG

</blockquote>