Dordrechts stel gewond na seks op wasbak

De wasbak begaf het tijdens de liefdesdaad. Ⓒ Facebook politie Dordrecht

Dordrecht - Agenten die op een melding in Dordrecht afgingen, stonden waarschijnlijk even met het schaamrood op de kaken. Zij troffen maandagavond namelijk een gewond stel aan dat tijdens de liefdesdaad in de scherven van een wasbak was gevallen.