Jongen krijgt celstraf voor kussen 13-jarige

De jongen en het meisje hadden elkaar gekust en geknuffeld op het schoolplein Ⓒ Hollandse Hoogte

ANTALYA - Een rechtbank in de Turkse provincie Antalya heeft een 16-jarige jongen tot vier jaar en zes maanden celstraf veroordeeld, omdat hij een 13-jarig meisje op school had gekust. De krant Hürriyet meldde dat de jongen schuldig is bevonden aan aanranding.