Alzheimersokken voor goede doel in vlammen op

Op de website van Alzheimer SOCKS is ook een donatieknop toegevoegd in verband met de brand. Ⓒ alzheimersocks.nl

AMSTERDAM - Door een brand in een magazijn in de Zuid-Hollandse plaats Molenaarsgraaf vorige week is een partij sokken voor het goede doel in vlammen opgegaan. Het gaat om zogenoemde Alzheimer SOCKS, waarvan de opbrengst bedoeld was voor onderzoek naar de ziekte. De 35.000 paar sokken vertegenwoordigen een waarde van 280.000 euro.