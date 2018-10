Zwaarbewapende agenten bij stadhuis Haarlem

De burgemeester van Haarlem, Jos Wienen, krijgt sinds een aantal weken extra beveiliging vanwege dreiging. Bij de woning van de burgemeester hangen beveiligingscamera’s, zo meldde Haarlems Dagblad eerder. Tijdens zijn deelname aan Swim to Fight Cancer zwom onlangs een politieman met hem mee.

De politiemensen die vandaag zowel bij de hoofd- als de zij-ingang van het stadhuis stonden, zijn niet de persoonsbeveiligers in burger die bedreigde personen beschermen. Naast de dienders met zware wapens was er meer politie in de directe omgeving aanwezig. Zo hield ook een hondengeleider vanaf de Grote Markt toezicht.

Dinsdag is de vaste vergaderdag van het Haarlemse collega van Burgemeester en Wethouders. De agenda is niet openbaar. Een woordvoerder van de gemeente wil niet zeggen of er een agendapunt is dat mogelijk voor bedreiging van bestuurders kon zorgen.

Het Openbaar Ministerie wil niet meer kwijt dan dat de burgemeester al langer wordt bewaakt. Of er nu sprake is van een grotere, nieuwe dreiging die aanleiding vormt agenten op de stoep te zetten, wenst een woordvoerder niet te zeggen. Op de veiligheidssituatie van overige aanwezigen in het eeuwen oude gebouw gaat het OM ook niet in.

Bedreigingen aan het adres van de Haarlemse burgemeester hebben een historie. Wienen zijn voorganger Bernt Schneiders kreeg in 2015 ook persoonbeveiliging nadat zijn auto in brand was gestoken. Justitie dacht de opdrachtgever van de brandstichting in kringen van de Hells Angels te hebben gevonden. Het OM moest echter concluderen dat er onvoldoende bewijs was waardoor een verdachte niet voor dit delict kon worden vervolgd.

Ook Wienen, die in 2016 burgemeester van Haarlem werd, heeft besluiten genomen die niet goed vielen bij zogeheten outlaw motorclubs. Zo belette hij dat de angels een nieuw clubhuis in de stad openden en sloot een honk van No Surrender. Ook over mogelijke betrokkenheid van outlaw motorclubs of hun leden bij de huidige dreiging doet justitie geen mededelingen.