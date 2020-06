’Gebruik minder pesticiden: kinderen mogelijk de dupe’

De Gezondheidsraad adviseert ook om goed te registreren welke middelen op welke percelen worden gebruikt. Verder kan de overheid de blootstelling meten door urinetests.

Blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen wordt in verband gebracht met onder meer de ziekte van Parkinson en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Het is echter niet duidelijk hoe groot de blootstelling was en om welke middelen het gaat.

Zulk onderzoek kan echter nog jaren duren. Bovendien is het onderzoek onvoldoende. Daarom adviseert de Gezondheidsraad om uit voorzorg de blootstelling te verminderen, omdat er wel degelijk aanwijzingen zijn voor schadelijkheid.

Reactie landbouw

LTO Nederland vindt dat boeren en tuinders al veel doen om de gewasbescherming duurzamer en veiliger te maken. Anderzijds vindt de boerenorganisatie dat „risico’s nooit helemaal uitgesloten kunnen worden.” Het ontwikkelen van weerbare rassen, die minder bestrijdingsmiddelen nodig hebben, brengt uitdagingen met zich mee, aldus LTO. De organisatie beklaagt zich verder over „te trage toelating” door de overheid van nieuwe bestrijdingsmiddelen die lagere risico’s opleveren.

Los van de wetenschappelijke kant zegt LTO zich zorgen te maken over „de verharding van het debat” over gewasbescherming en de invloed van middelen op omwonenden. „Er wordt soms wel erg veel gewezen en geschreeuwd”, vindt de organisatie.