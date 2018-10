Nederland is helemaal niet vol

Alles wordt geconcentreerd rond het volle westen en de logistieke as door Brabant. Overal in dat gebied is ruimte tekort, stijgen huizenprijzen spectaculair en moet worden bijgebouwd. Ondertussen duelleren grote gemeenten met elkaar om de grote bedrijven aan te trekken. Gevolg is krapte op de arbeidsmarkt en filevorming op de weg. Zou onze regering dat inzien dan zou zij maatregelen moeten treffen en ervoor moeten zorgen dat de bedrijven zich kunnen verdelen over het land. Hoezo loopt er nog geen spoorlijn tussen Heerenveen en Groningen? Hoezo worden in de krimpgebieden veel huizen afgebroken (terwijl er woningnood is), zelfs dorpen verdwijnen inclusief alle voorzieningen en moeten er in het Westland nieuwe en dure huizen worden gebouwd? Hoezo moeten grote internationale bedrijven in het westen gevestigd worden? Waar moeten die mensen dan wonen en waar is daar ruimte voor nog meer verkeer? Het kan zoveel anders, beter.

J. Koopman