Acht jaar na zedenzaak gaan beelden van Robert M. nog rond

M. werd in 2010 opgepakt wegens kindermisbruik. Hij werkte in een opvang in Amsterdam en bekende 87 kinderen te hebben misbruikt. Uiteindelijk werd hij door de rechter veroordeeld voor 67 zaken.

Darkweb

Journalisten van het onderzoeksprogramma kregen een lijst in handen met 82 Nederlandse mannen die kinderporno hebben gedownload via het zogeheten darkweb, een afgeschermd deel van het internet. Ze kregen die namen doorgespeeld van Noorse journalisten.

Internetproviders moeten beelden van seksueel misbruik van kinderen gaan blokkeren. Dat zei de landelijk coördinator kinderporno bij de politie, Ben van Mierlo, dinsdagavond in Brandpunt+.

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus zei in de uitzending dat providers zo gestuurd moeten worden „dat het materiaal niet meer op het internet kan komen, of er zo snel mogelijk weer af gaat.”