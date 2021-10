Pfizer vraagt goedkeuring coronavaccin voor kinderen vanaf 5 jaar

Een GGD-medewerker dient een vaccinatie toe tegen het coronavirus. Ⓒ ANP/HH

NEW YORK - Pfizer en BioNTech willen dat hun coronavaccin ook kan worden gebruikt om kinderen van 5 tot en met 11 jaar oud in Europa te vaccineren. Ze hebben gegevens over de proeven met het middel gedeeld met de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam.