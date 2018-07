Nederlandse trucker verliest liters bier, maar rijdt gewoon door

De 53-jarige trucker raakte een boom, waardoor een scheur in het zeil van zijn trailer ontstond. Terwijl er verschillende kratten bier op de weg belandden, reed de man gewoon door.

Hij had niet in de gaten dat zijn vracht op de weg was beland en kon pas twintig kilometer verder worden aangehouden. Voor de politie was dat een koud kunstje: die hoefde alleen maar het spoor te volgen. De trucker werd gepakt bij een drankenhandel in Wesel. Er wordt nog onderzocht hoe het kan dat de man niets merkte van de botsing.