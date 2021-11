Winterweer op komst? ’Lijkt erop dat vies, vuil najaar nadert’

Binnenland

Oktober was warm en in het westen kletsnat

Met een gemiddelde temperatuur van 11,6 graden tegen 10,9 graden normaal is oktober warm verlopen, meldt Weer.nl. Vooral in het westen was het een erg natte maand, terwijl het zuidoosten weinig neerslag kreeg. Met landelijk gemiddeld 108 tegen 84 millimeter regen normaal is oktober tot nu toe de nat...