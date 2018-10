OM bereikt akkoord met Volkert van der Graaf

De meldplicht van Volkert van der Graaf heeft een nieuwe invulling gekregen. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de moordenaar van Pim Fortuyn tot 2020 eens per acht weken een schriftelijk verslag moet opsturen naar de reclassering. Hierin is hij verplicht verhaal te doen over zijn huisvesting, relaties en dagbesteding. Daarnaast moet Volkert iedere zes maanden aanwezig zijn bij een evaluatiegesprek met het OM.

Vertrekdatum niet bekend

Zijn raadsman kan nog niet zeggen wanneer Van der Graaf daadwerkelijk gaat emigreren.

Het hoger beroep van woensdag is dankzij de nieuwe overeenkomst van de baan. Volkert van der Graaf is volgens zijn advocaat ’dik tevreden’ met het resultaat. Over de inhoud van de meldplicht wil het Openbaar Ministerie verder geen mededelingen doen.

Volgens het OM blijven de overige voorwaarden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling van kracht. Het gaat om de evaluatiegesprekken met het OM, het mediaverbod en het contactverbod met slachtoffers en nabestaanden.

Reactie van familie Fortuyn

Richard van der Weide, de advocaat van de familie Fortuyn: „De familie hoopt dat Volkert nu daadwerkelijk naar het buitenland vertrekt, maar heeft twijfels of dat inderdaad zal gebeuren. Eerst zien, dan geloven. Tot op heden heeft hij een verhuizing naar het buitenland op geen enkele wijze geconcretiseerd.”

De advocaat kent zelf de inhoud van de overeenkomst tussen Volkert en het OM niet. „We hopen in ieder geval dat de justitiële grillen van Van der Graaf voorbij zijn”, aldus Van der Weide, die stelt dat de familie niet telkens opnieuw met de moordenaar van Pim Fortuyn geconfronteerd wil worden.

De proeftijd van Van der Graaf loopt nog tot en met 30 april 2020.

