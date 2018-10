Inspecteurs: fraudevermoedens bij 223 pgb’s

Dat staat in een rapport van onderzoeksbureau Vektis aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Voormalig staatssecretaris Van Rijn wilde fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb’s) te lijf gaan door inspecteurs huisbezoeken te laten afleggen. Vektis onderzocht hoe dat uitpakt met mensen die langdurige zorg nodig hebben. Dat zijn vooral mensen met een verstandelijke handicap, maar ook met een lichamelijke handicap of dementie.

Volgens de onderzoekers ontvingen vorig jaar ruim 45.000 mensen een pgb voor langdurige zorg. Ruim 13.000 mensen kregen een huisbezoek. Daarvan bestaat er bij 223 het vermoeden van fraude, wat neerkomt op 1,7 procent. Vaak blijkt de zorgverlener daarbij minder zorg te hebben geleverd dan is afgesproken. In de meeste gevallen gaat het zorgkantoor, waar de pgb’s worden aangevraagd, vervolgonderzoek doen.

Het fraudepercentage blijft de afgelopen drie jaar ongeveer gelijk. In 2016 was het 1,9 procent en in 2015 1,4 procent.

Ook vermoedens van verwaarlozing

De inspecteurs keken niet alleen naar fraude. Ze bekeken ook hoe het de cliënten verging. In vijftig gevallen bleek dat erbarmelijk te zijn. Ze vermoedden verwaarlozing.