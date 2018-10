Oss: herdenking is voor inwoners

In basisschool De Korenaer is een herdenkingshoekje ingericht nadat vijf leerlingen betrokken waren geraakt bij een aanrijding op het spoor. Ⓒ ANP

OSS - De herdenking van het ongeluk met een stint in Oss maandag is bedoeld voor genodigden en inwoners van Oss. De gemeente verzoekt belangstellenden uit de rest van het land om de herdenking te volgen op televisie of internet. „Als stromen mensen uit het land komen, dan hebben we daar hulpverleners voor nodig. En dat zijn juist de mensen voor wie de samenkomst onder anderen bedoeld is”, meldt de gemeente dinsdag.