Geheimzinnige staatsdeal

De moordenaar van Pim Fortuyn heeft eerder al zoveel privileges van de Staat gekregen! Zo is hij vervroegd vrijgekomen. Verder heeft hij iedere rechtszaak die hij had aangespannen zo’n beetje gewonnen. Als gevolg daarvan hoefde hij geen enkelband meer te dragen. En nu heeft hij ook geen meldplicht meer en mag hij naar het buitenland vertrekken. Zijn ze in politiek Den Haag soms vergeten dat hij een politieke moord heeft begaan? Men kan achteraf rustig stellen dat als Pim Fortuyn nu nog had geleefd het veiliger in Nederland was geweest.

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela