Vernietigende orkaan Dorian treft de Bahama’s

De situatie is levensbedreigend, waarschuwde het National Hurricane Center (NHC) in Miami. Er dreigen vloedgolven tot zeven meter hoogte. Het centrum van de storm stuitte zondagmiddag op het noordelijke eiland Abaco. Er is te vrezen voor „extreme vernietiging”, zei het NHC.

Dorian is een „catastrofale” orkaan van de categorie 5. Het is de zwaarste orkaan die de Bahama’s ooit trof sinds het begin van de metingen, zei het Amerikaanse orkaancentrum. De autoriteiten van de archipel ten zuidoosten van Florida, met iets minder dan 400.000 inwoners, hadden de inwoners eerder opgeroepen naar schuilplaatsen en hogere gebieden te gaan. Het centrum van de orkaan beweegt zich slechts langzaam naar het westen, dus hij kan nog tot maandag over de archipel razen en ernstige schade veroorzaken.