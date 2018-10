Seabourn Ovation vandaag in Rotterdam

„Maar dan is ook alles ingegrepen, inclusief de drankjes en fooien. Alleen de excursies aan de wal komen erbij”, zegt directeur Nico Bleichrodt van de rederij Holland America Line.

Dit is volgens hem het vijfde en nieuwste Seabourn-schip, dat afgelopen zomer in de vaart kwam met plaats voor maximaal 600 passagiers en 400 bemanningsleden. Andere schepen gaan niet verder dan 450 passagiers.

Volgens Bleichrodt staan deze cruises in schril contrast met de trend naar steeds grotere schepen, waar wel 7.000 passagiers op kunnen. „De Ovation biedt veel meer privacy en persoonlijke service. Het personeel moet voor elke reis een studie maken van de gasten. Hun namen, hun voorkeuren, hun gewenste versnaperingen, zodat ze op hun wenken worden bediend. Ook de minibar is op maat gevuld.”

Aan boord zijn 300 suites met balkon en butler in verschillende prijsklassen, tot wel 15.000 euro voor een vaarvakantie.

Cruisekenners signaleren een toenemende vraag naar wèg van de massa. De Ovation is daar een voorbeeld van. „Het neusje van de zalm. Alleen niet voor de gewone man. Zo’n vakantie is voor de meeste mensen onbetaalbaar”, aldus een deskundige.

Het ’ultraluxe’ schip is volgens Bleichrodt geliefd bij levensgenieters in alle leeftijden uit Europa en Amerika, die wat te besteden hebben. „Goed te vergelijken met een boetiekdesighhotel dat is voorzien van een sterrenrestaurant.”

Er zijn daarnaast twee zwembaden, zes whirlpools, diverse bars, een nachtclub, sportschool, wellness-spa, theater en casino. Het tweehonderd meter lange schip beschikt over twaalf dekken.

In je korte broek en T-shirt aan tafel gaan is er niet bij. Aan boord geldt een strikte dresscode: elegant casual. Dat betekent pantalon en overhemd voor de heren en een mooie jurk, rok of broekpak voor de dames. Soms is smoking gewenst. Aan het zonnedek is badkleding toegestaan.

De Ovation is eigenlijk meer een uit de kluiten gewassen rijkeluisjacht dan een cruiseschip. Het vaart komende maanden vooral in het Midden-Oosten en Azië.

Mai Elmar, directeur Cruise Port Rotterdam, en de Nederlandse HAL/Seabourn-baas Nico Bleichrodt tijdens de havenceremonie ter ere van de eerste aankomst. Ⓒ Paul Eldering

Directeur Mai Elmar van Cruise Port Rotterdam benadrukte dinsdag tijdens een havenceremonie op de Ovation dat cruises alsmaar milieubewuster worden. „Met schonere brandstof, groene afvalverwerking en minder uitstoot. De schepen komen in stadscentra, dus we moeten voorop lopen”, zo zei ze.