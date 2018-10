OM eist cel tegen voormalig agent wegens kinderporno

De ex-agent uit Assen stond ook terecht voor het tonen van zijn geslachtsdeel aan twee vriendinnetjes van zijn dochter. De meisjes waren tien en twaalf jaar oud.

Kinderporno op diensttelefoon

De moeder van de slachtoffertjes stapte in september vorig jaar naar de politie. Haar dochters hadden verteld dat de vader van hun vriendinnetje zichzelf in de deuropening bevredigde, terwijl zij in de tuin speelden. De man werd aangehouden. Op een usb-stick en op zijn diensttelefoon stond kinderporno.

De man ontkende dat hij zijn geslachtsdeel heeft getoond. Hij luchtte zijn schaamstreek vanwege de warmte, zei de verdachte tegen de rechters.

De officier van justitie vond het ’luchten van de penis’ nogal ongeloofwaardig. Dat zou die zomer zeker zeven keer zijn gebeurd en het ging zo opzichtig dat de kinderen het geslachtsdeel te zien kregen. Over de kinderporno zei de man huilend dat hij die in 2016 en 2017 toegestuurd kreeg via chatsites. Het verzamelen gaf hem een goed gevoel. De man is uit zichzelf bij een forensisch psychiatrische kliniek in behandeling gegaan. Die behandeling moet de ex-agent voortzetten, zei de officier.

Volgens de aanklaagster was de Assenaar als agent bewust van de gruwelijke wereld die achter kinderporno schuil gaat. „Hij heeft bovendien het imago van de politie beschadigd”, zei ze.