Kamer boos over kleding defensie

Aanleiding is een nieuwe publicatie in De Telegraaf over militairen die voor oefeningen bepaalde kleding moeten missen omdat Defensie die niet voor ze regelt. De afwezigheid van deugdelijke winterkleding zorgde tijdens een oefening in Polen voor bevriezingsverschijnselen bij militairen. Commando’s gebruiken met kogelwerende vesten waarvan de beschermende platen over de datum zijn. Bij de Luchtmobiele Brigade moesten militairen brandende barricades over zonder brandwerend ondergoed.

Het zijn geen losse incidenten, maar structurele problemen, oordeelt PVV-Kamerlid Popken. „Het geld wordt verkeerd geïnvesteerd, niet in de veiligheid van onze mannen en vrouwen, maar in prestigezaken als EU battlegoups of missies.” Ze wijst erop dat het op een dag na een jaar geleden is dat Jeanine Hennis aftrad wegens ondeugdelijke en fatale mortieren in Mali. Ze vraagt zich af wat er sindsdien is verbeterd.

’Ik baal hiervan’

„Ik baal hiervan”, beaamt VVD-Kamerlid Bosman, die vorige week de staatssecretaris naar de Kamer riep om eenzelfde probleem. „De organisatie gaat van bezuinigen naar investeren, en ze regelen maar niet dat de mensen de juiste spullen krijgen.”

Vorige week nog wees CDA-Kamerlid Bruins Slot op het gevaar van koudeletsel wanneer de juiste kleding niet geregeld wordt. Ze wil opheldering over de omvang van het probleem. „Het is opnieuw zorgelijk. Militairen moeten kunnen vertrouwen op de veiligheid van hun gevechtsuitrusting en materieel.”

Kamervragen

Kamerlid Belhaj van D66 heeft over de nieuwe kwestie Kamervragen gesteld. Ze noemt het ’schokkend’ dat opnieuw blijkt dat militairen opnieuw niet veilig hun werk kunnen doen. ’Onvoorstelbaar’, vindt GroenLinks-Kamerlid Diks de wanorde bij de uitrusting van defensiepersoneel. Ze wil de nieuwe cases betrekken bij het debat dat over de kwestie heeft aangevraagd. PvdA– Kamerlid Kerstens: „Kan iemand Defensie vertellen dat de vijand geen ’pang pang’ roept als hij schiet?” Volgens hem is het geen kwestie van te weinig geld. „Er ligt meer dan 1 miljard op de plank.”

