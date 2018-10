Aziatische tijgermug in Eindhoven

Ⓒ ANP

EINDHOVEN - In een woonwijk in Eindhoven is een Aziatische tijgermug aangetroffen. Waar de mug vandaan komt is niet duidelijk. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in de buurt muggenvallen geplaatst om te onderzoeken of er nog meer exemplaren rondvliegen. Bovendien gaat de NVWA mogelijke broedplaatsen verwijderen of behandelen met bestrijdingsmiddel.