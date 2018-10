Vivian Reijs: Mijn hormonen zijn eindelijk in balans

Herstel je hormonen in 10 stappen, luidt de titel van het nieuwe boek van de hormoon- en voedingstherapeute. Want dat kán echt, drukt ze ons op het hart. Ze gaat ons voor in haar modieus ingerichte huis in Laren, dat omringd wordt door weiland. Hier woont zij met haar tweede man Dirk, zoontje James (2) en dochter Day (13) uit haar huwelijk met John Ewbank.

Rauwkost

"Mijn dochter is nu een puber dus die mag heus weleens naar een fastfoodrestaurant", vertelt Vivian lachend. "Maar ik probeer mijn kinderen wel gezond op te voeden. Ze drinken veel water en Day krijgt rauwkost mee naar school. Maar als ze het daar weg gooit, heb ik daar natuurlijk geen weet van.

Het grappige is dat als ze nu een keer Ice Tea drinken, ze er eigenlijk na een half glas wel weer genoeg van hebben. Doe maar weer een glas water, zeggen ze dan. Het is dus ook een kwestie van gewenning. Als Day zich niet lekker voelt zegt ze ook altijd 'Mama, ik wil gezond eten.'"

Bourgondisch

Vivian schreef eerder het boek Gezonder met Viv en startte de gezondheidsblog Viv Online. "Vanaf mijn zeventiende ben ik al bezig met gezond leven en eten. Ik las er van alles over en bemoeide me met de levensstijl van mijn vriendinnen. Dat komt niet van huis uit. Ik groeide juist op in een heel bourgondisch gezin.

Mijn ouders waren totaal niet bezig met gezondheid. Als ik bij mijn moeder thuis kom, moet ze altijd heel hard lachen want het eerste wat ik doe is de koelkast opentrekken en dan zeg ik 'O mam dit kan echt niet, dit moet weg.' Het zit dus gewoon een beetje in me, denk ik. En omdat ik het zo fascinerend vond, besloot ik om er een studie in te gaan volgen.

PMS

Tijdens mijn opleiding gingen hormonen me steeds meer interesseren. Zeker ook omdat ik zelf extreme PMS-klachten had. Ik voelde me twee weken in de maand goed, maar de andere twee weken was ik moe, had ik een opgeblazen buik en borsten en een zwaar gevoel. Ik liep van natuurarts naar natuurarts, maar niets hielp. Uiteindelijk bleek het bij mij bijna allemaal hormoongerelateerd.

Hormonen hebben effect op werkelijk alles; je huid, je haar, je gemoed, hoe je slaapt... Gewoon het algemene gevoel van lekker in je vel zitten. Toch zoeken veel vrouwen het in eerste instantie niet bij hun hormonen. Ze voelen wel dat er iets niet helemaal goed zit, maar weten niet hoe het komt."

Gevarieerd

In haar boek beschrijft Vivian tien stappen waarmee een vrouw haar hormonen weer in balans krijgt. Waaronder voeding, slaap en beweging. Betekent dat dat we allemaal acht uur per nacht moeten slapen, naar de sportschool moeten en de hele dag quinoa en tofoe dienen te eten?

"Nee joh. Quinoa is niet slecht voor je, maar wel een beetje overgewaardeerd. Het beste is om gewoon heel gevarieerd te eten. Veel groente en fruit, als het even lukt 500 gram groente per dag, en gezonde vetten zoals die in avocado, noten en olijfolie zitten.

Vegetarisch

Ik ben daarom geen voorstander van een honderd procent veganistisch leven. Je krijgt dan toch te weinig gezonde vetten en eiwitten binnen. Je hoeft geen vlees te eten, maar in ieder geval af en toe een vet visje of wat biologische kip of een eitje, is goed voor je hormonen.

In het boek geef ik een aantal tips voor 'hormoonproof' recepten. Ik ben geen echte hobbykok, dus het zijn simpele gerechten waarvoor je geen waslijst aan ingrediënten of uren de tijd nodig hebt. Snel, makkelijk en gezond, daar houd ik zelf ook van.

Slaap

En wat betreft de slaap, het allerbelangrijkste is een ritme. De ene dag uitslapen tot twaalf uur en de andere dag om zes uur opstaan, brengt je lichaam in de war. Slaap is vaak het eerste waar mensen op bezuinigen, zeker door de afleiding van de telefoon, Netflix en sociale media. Terwijl we het zo hard nodig hebben! Je kan nog zo gezond eten, maar als je slecht slaapt, zul je je toch niet goed voelen.

Stappenplan

Twee keer per week sta ik in een praktijk als hormoon- en orthomoleculair voedingstherapeut. Een hele mondvol maar betekent dat ik door middel van voeding, supplementen en een leefstijlverbetering vrouwen help om zich beter te voelen. Binnen een maand merken ze vaak al iets van verschil, dat durf ik ook wel te beloven. Mits je je aan het stappenplan houdt...

En dan mag je echt wel af en toe een wijntje drinken of een patatje eten. Het leven moet ook leuk blijven. Omdat mijn hormonen nu eindelijk in balans zijn, voel ik me fitter dan toen ik in de twintig was. Dat gun ik andere vrouwen ook. En het boek is stiekem ook een beetje een cadeau aan alle mannen, want hun vrouwen worden er een stuk gezelliger van!"