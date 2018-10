OM: Shurandy S. wilde nieuwe moordopdracht aannemen

Shurandy S. staat voor de rechter wegens de moord op de broer van kroongetuige Nabil B. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Hilversummer Shurandy S. (40), die ervan wordt verdacht dat hij op 29 maart in Amsterdam-Noord de broer van kroongetuige Nabil B. heeft doodgeschoten, stond mogelijk op het punt een nieuwe moordopdracht aan te nemen. Dat zei de officier van justitie dinsdagmiddag voor de rechtbank in Amsterdam tijdens een inleidende zitting in het proces tegen S.