Fraudeur gehandicaptenzorg moet ruim drie ton terugbetalen

Het stel heeft jarenlang geld verduisterd dat bestemd was voor de zorg aan gehandicapten. In totaal gaat het om ongeveer 1,2 miljoen euro.

Het Openbaar Ministerie had eerder 654.000 euro gevorderd van De J., maar de rechtbank wees dinsdag slechts een deel toe. In augustus bepaalde het hof in Den Bosch namelijk dat De J. 280.000 euro moet terugbetalen aan SGL. Dat gebeurde in een civiele procedure. De rechtbank in Roermond hield dinsdag rekening met dit bedrag.

Celstraffen

Een maand geleden veroordeelde de rechtbank De J. tot tweeënhalf jaar en T. tot acht maanden cel om het verduisteren van zorggeld. Met het achterovergedrukte geld leidden De J. en zijn partner een luxe-leventje. De zaak ging rollen na een anonieme tip van een oud-medewerker.