Veerboot met pech op Oostzee vaart verder

De schip, met 294 passagiers en 41 bemanningsleden aan boord, verzond eerder op de dag een noodsignaal. Er was sprake van stroomuitval na een incident in de machinekamer. Een woordvoerder van het scheepvaartbedrijf zegt dat rook is waargenomen, maar geen vlammen.

Er is voor zover bekend geen brand uitgebroken, zoals eerder was gemeld door de Litouwse strijdkrachten. Die stelden ook dat sprake was van een explosie aan boord. Het leger stuurde een helikopter en meerdere marinevaartuigen richting het schip, dat vanuit het Duitse Kiel koers had gezet naar Klaipėda in Litouwen.

De reddingsdienst van het leger stelde dat aan boord van de veerboot geen sprake was van paniek of slachtoffers. Passagiers verzamelden zich uit voorzorg op speciale punten, zodat ze geëvacueerd konden worden. Dat bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. De bemanning van het vaartuig kreeg de hoofdmotor na ongeveer vier uur weer aan de praat.