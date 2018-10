Eis: 18 jaar en TBS voor doodslag bejaarde

Het Openbaar Ministerie verwijt de verdachte niet alleen doodslag maar ook dat ze sieraden en geld uit het huis heeft gestolen. Ouderen zijn een kwetsbare groep en het valt de verdachte te verwijten dat ze uitgerekend bij een oudere binnendringt en haar met messteken om het leven brengt, vindt het Openbaar Ministerie. Verder wordt het de vrouw kwalijk genomen dat ze lange tijd niets wilde zeggen, en uiteindelijk de schuld voor een deel nog bij een ander legde.

Het lichaam van Rini Ansems werd in januari 2017 gevonden in de garage bij haar woning. Ze bleek een paar dagen eerder te zijn doodgestoken. Het lemmet van het mes waarmee zij werd gedood, was in de hals van het slachtoffer blijven steken. De politie heeft later een bebloede jas en het afgebroken mes onder het bed van de verdachte gevonden.

Volgens het Pieter Baan Centrum is de vrouw, uit het Belgische dorp Vroenhoven, een gevaar voor de samenleving en moet ze worden behandeld. De Belgische politie heeft haar medio juli vorig jaar aangehouden, waarna ze werd overgedragen aan Nederland.