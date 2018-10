Kosten vervoer uiteindelijk voor ouders

Ⓒ ANP XTRA

ZOETERMEER - De extra kosten die organisaties in de kinderopvang maken voor het inhuren van bijvoorbeeld taxibusjes komen uiteindelijk bij de ouders terecht, nu de Stint van de weg is gehaald. „Een inschatting van de meerkosten is nog niet te maken, maar op de lange termijn leidt dit ongetwijfeld tot hogere kosten. Die zullen bij de organisaties en ouders terechtkomen”, stelt de zegsman van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), die ruim 900 organisaties vertegenwoordigt.