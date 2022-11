Bende kraslotdieven opgepakt door politie

De verdachten stelden zich op bij de servicebalie van supermarkten en detailhandelaren. Op het moment dat de medewerkers van deze winkels afgeleid waren, sloegen de dieven toe en namen zij tientallen krasloten mee. Ook zouden ze het gemunt hebben op postzegels.

Het gaat totaal om dertien diefstallen in augustus en september. De politie vermoedt dat het om dezelfde daders gaat, die in wisselende samenstellingen te werk gingen. Inmiddels zijn vier verdachten gearresteerd die vermoedelijk hebben toegeslagen in winkels in Haaren, Hendrik Ido-Ambacht, Rosmalen, Tilburg, Utrecht en Zwolle.

De verdachten zijn de afgelopen dagen op verschillende momenten gearresteerd, aldus de politie. Het gaat om een 21-jarige man zonder vast woon- of verblijfsplaats, een 37-jarige man uit Dordrecht en twee mannen uit Papendracht van 21 en 22 jaar. Allen worden voorgeleid voor de rechter-commissaris.