Burgemeester vast voor warm onthaal illegalen

Archiefbeeld van burgemeester Domenica Lucano. Ⓒ AFP

ROME - Een burgemeester van een dorp in het zuiden van Italië is onder huisarrest geplaatst omdat hij illegale immigratie zou hebben gestimuleerd. Justitie meldde dinsdag dat burgemeester Domenica Lucano van Riace huwelijken tussen Italiaanse inwoners en immigranten had geregeld om nieuwkomers op die manier aan een verblijfsstatus te helpen.