Uitslag Stelling: ’Schiphol is prettig reizen’

Na een grote stroomstoring op 29 april kreeg Schiphol maandag opnieuw te maken met een storing, waardoor het bagagesysteem in terminal 3 enkele uren stil lag. Vorige week stelde TNO in een rapport dat Schiphol miljoenen moet investeren in verbetering van stroomvoorziening, dataverkeer en software om incidenten als deze te voorkomen.

De meerderheid is al met al goed te spreken over Schiphol. „Ik vlieg veel, minimaal een keer per maand, en in vergelijking met andere vliegvelden over de hele wereld is Schiphol een van de prettigste. Goed bereikbaar, parkeren op loopafstand, voldoende hotels, prettige terminals en restaurants.”

De meeste respondenten die het afgelopen jaar via Schiphol reisden ondervonden geen problemen. „Ik ga altijd op tijd van huis, bouw een ruime marge in. Dan kun je na de douane rustig genieten van een kop koffie.”

Ruim een kwart had wel wat te klagen. „Zaterdag nog 45 minuten op mijn koffer moeten wachten en zelfs toen die op de band lag gaf het scherm aan dat de bagage ’expected’ was. Schiphol is veel te groot geworden, een gedrocht”, moppert iemand.

Deze respondent krijgt bijval van 37% van de stemmers. „Schiphol heeft geen menselijke maat meer. De (loop)afstanden tussen de pieren zijn veel te groot.” Een ander: „Het is er te druk. Gemiddeld ben ik 1,5 tot 2 uur kwijt na de landing voordat ik van Schiphol weg ben.”

Met stip bovenaan de lijst van ergernissen zijn de lange wachtrijen, op afstand gevolgd door de parkeervoorzieningen. „Parkeren is te duur en het halen en brengen van passagiers een ramp.” Ook zou het personeel volgens sommigen wel wat vriendelijker kunnen zijn. „Beveiliging spant de kroon. Deze mensen denken soms echt dat ze God zijn.”

Dat Schiphol volgend jaar de inlichtingenbalies gaat sluiten en vervangen door informatiezuilen vindt het merendeel niet echt een verbetering. Volgens de luchthaven maken reizigers liever gebruik van een app of chat voor hun informatie, maar de meeste respondenten bestrijden dat. „Het is gewoon een ordinaire bezuinigingsmaatregel”, foetert iemand.

Toch vliegt een nipte meerderheid het liefst via Schiphol. Een bijna even grote groep echter kiest, indien mogelijk, liever voor een kleiner vliegveld. „Als het kan vlieg ik via Eindhoven. Geen lange wachtrijen, niet uren van tevoren aanwezig hoeven zijn, niet 20 minuten taxiën voordat je eindelijk de lucht ingaat...”, zo somt iemand een paar voordelen op.

Tot spijt van velen is de opening van Lelystad Airport na protesten van inwoners uit Overijssel en Gelderland weer een jaar uitgesteld.

„Lelystad moet zo snel mogelijk open, zodat Schiphol weer kan gaan groeien, dat is goed voor de werkgelegenheid en de concurrentiepositie van de BV Nederland”, stelt een respondent. Anderen vinden dat Schiphol op die locatie is uitgegroeid. Zij opteren voor een vliegveld op zee.

Maar beter nog, stelt een respondent, „is het vliegverkeer binnen Europa veel duurder te maken en het treinverkeer sterk te stimuleren.”