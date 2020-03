600.000 mondkapjes uit China afgekeurd door ministerie

Dat bevestigt het ministerie na berichtgeving van de NOS. Het gaat om bijna de helft van een partij van 1,3 miljoen zogeheten FFP2-maskers, 600.000 stuks. Het zijn mond-neuskapjes die zelfs de fijnste druppeltjes moeten tegenhouden. Artsen en verpleegkundigen gebruiken de maskers bij de behandeling van tbc- of coronapatiënten. Ondeugdelijke maskers beschermen onvoldoende tegen overdracht van ziektekiemen.

’Kwaliteit voldoet niet aan criteria’

Het gaat om een zending van vorige week zaterdag, afkomstig van een Chinese fabrikant, zo laat het ministerie weten. De maskers hebben het benodigde certificaat. „Het ministerie van VWS ontving een eerste signaal dat bij inspectie de kwaliteit van deze zending niet voldeed aan de criteria. Een deel van deze zending is uitgeleverd aan zorgaanbieders, de rest van de lading is direct on hold gezet en is niet verder verspreid”, zegt een woordvoerder.

Ook een tweede test wees uit dat de maskers niet voldeden aan de kwaliteitsnorm. De maskers zijn door TNO afgekeurd omdat ze niet aan de veiligheidseisen voldoen. „Ze passen niet goed om het gezicht of hebben membranen die niet goed functioneren, de hele fijne filters die virusdeeltjes moeten tegenhouden”, aldus de VWS-woordvoerder.

Daarop werd besloten deze hele zending niet meer in te zetten en de reeds verspreide mondkapjes terug te halen. Het is niet uitgesloten dat de ondeugdelijke mondkapjes in de ziekenhuizen zijn gebruikt.

Nieuwe zendingen zullen een extra test ondergaan.

Tekort aan mondkapjes

Dat zo’n grote lading mondkapjes is afgekeurd, is bijzonder wrang; er bestaat een schreeuwend tekort aan beschermingsmiddelen voor zorgverleners, zoals schorten, brillen en mondkapjes. „Helaas zien we dat er in de hele wereld grote behoefte is aan mondmaskers van het juiste beschermingsniveau. Hierdoor is het ontzettend lastig om aan materiaal te komen”, zegt de woordvoerder van VWS. „Met man en macht wordt er gewerkt om zoveel mogelijk beschermingsmiddelen beschikbaar te krijgen. Veiligheid en kwaliteit van beschermingsmiddelen staat daarbij voorop.”