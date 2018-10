Memoires vriend Kavanaugh plots erg gewild

Auteur Mark Judge blikt in het boek uit 1997 terug op het overvloedige drankgebruik in zijn jonge jaren. Een van de personages heet Bart O’Kavanaugh. De van seksueel misbruik beschuldigde kandidaat-opperrechter wilde tijdens een hoorzitting niet zeggen of deze beschonken ’Bart’ hem moet voorstellen in het boek van Judge. „Dat moet u aan hem vragen”, reageerde Kavanaugh op de vraag van een senator.

Tijdschrift The New Yorker berichtte eerder al dat op internet „voor geen liefde of geld” meer een exemplaar te bestellen is van „het meest besproken boek in Amerika.” De uitgever kon niet zeggen hoe groot de oplage destijds was. Ook bijdrukken om te verdienen aan de plotse populariteit van het boek is geen optie. Judge, die volgens een beschuldiger van Kavanaugh aanwezig was bij het misbruik, beschikt inmiddels weer over de rechten.