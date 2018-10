Catalaans parlement schorst separatisten niet

Het parlement legt door schorsing af te wijzen een uitspraak van het Spaanse hooggerechtshof naast zich neer. Dat hof oordeelde eerder dit jaar dat oud-regiopremier Puigdemont en andere separatisten voorlopig geen publieke functies mogen bekleden. Zij zijn naar het buitenland gevlucht of zitten in de cel vanwege hun betrokkenheid bij het onafhankelijkheidsreferendum van vorig jaar.

Het is ruim een jaar na de door Madrid verboden volksraadpleging nog steeds onrustig in Catalonië. Catalanen gingen deze week massaal de straat op om te onderstrepen dat het separatisme nog altijd leeft in de regio.

