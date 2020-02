Nederland weigert knip te trekken voor extra EU-uitgaven

Premier Rutte (l.) met president van de Europese Raad Michel. Ⓒ EPA

Brussel - Nederland is niet bereid water bij de wijn te doen en meer af te dragen aan een nieuwe Europese meerjarenbegroting. Na afloop van een diner in Brussel met president van de Europese Raad Michel, zei premier Rutte dat er nog geen oplossing in zicht is.