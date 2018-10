Weigering niet-ingeënte kinderen stap verder

Het plan is om kinderdagverblijven de keus te laten of ze kinderen weigeren die niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Zo kunnen ouders die hun kinderen wel willen inenten hun baby’s en peuters met een gerust hart naar de opvang brengen, aldus Raemakers.

D66 en andere partijen maken zich zorgen over de dalende vaccinatiegraad in Nederland. „Dat is vooral riskant voor baby’s, omdat die pas met 14 maanden tegen een zeer besmettelijke ziekte als de mazelen kunnen worden gevaccineerd. Helaas zijn sommige mensen vergeten hoe ernstig de gevolgen van besmettelijke ziektes kunnen zijn”, aldus Raemakers.