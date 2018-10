Nieuwe stappen Facebook tegen cyberpesten

Ⓒ ANP XTRA

MENLO PARK - Facebook komt met nieuwe maatregelen tegen pesten. Zo kunnen gebruikers gemakkelijker meerdere opmerkingen tegelijk verwijderen of verbergen. Ook kunnen anderen, bijvoorbeeld familieleden of vrienden, namens een slachtoffer melding doen van cyberpesten. Het slachtoffer zelf hoeft het dan niet te doen. „Soms voelt het niet prettig om te klagen over iemand die je pest. En in sommige gevallen hebben slachtoffers niet door dat het gebeurt”, aldus Facebook.