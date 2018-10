Motoragent schiet Heineken-ontvoerder neer

Meijer werd volgens de politie aangetroffen op De Wittenkade na een telefonische melding van een burger over een ’verdachte situatie’.

De motoragent kwam na de melding poolshoogte nemen en wilde twee mannen aanspreken. Het tweetal ging er rennend vandoor en tijdens de achtervolging zag de politieman bij een van hen een vuurwapen.

Volgens de politie ontstond vervolgens een situatie waarin de motoragent zich genoodzaakt zag de verdachte neer te schieten. De andere vluchtende man gaf zich vervolgens over. Volgens onbevestigde berichten zou dit de zoon van Meijer zijn. Het vermoeden bestaat dat het tweetal in de Staatsliedenbuurt een overval wilde plegen.

Een van de bekendste onderwereldfiguren

Frans Meijer is een van de bekendste onderwereldfiguren uit de Nederlandse misdaadhistorie. Hij ontvoerde samen met Willem Holleeder, Cor van Hout, Jan Boellaard en Martin Erkamps in 1983 biermagnaat Freddy Heineken en diens chauffeur Ab Doderer.

Drie van de vijf kidnappers, onder wie Meijer, werden destijds door de politie gearresteerd. Heineken en Doderer kwamen na drie angstige weken van gijzeling vrij. Van het door Heineken betaalde losgeld werd acht miljoen gulden, zo’n 3,5 miljoen euro, nooit terug gevonden.

Cor van Hout en Willem Holleeder ontsnapten naar Frankrijk maar werden daar uiteindelijk ook gearresteerd. Met geen van de kidnappers liep het goed af.

Cor van Hout werd in 2003 geliquideerd. Volgens justitie gebeurde dit in opdracht van Willem Holleeder, die momenteel voor deze en vijf andere moorden terecht staat. Jan Boellaard schoot direct na zijn vrijlating in 1991 een douanier dood, die hem had betrapt op cocaïnesmokkel.

Ook Erkamps kwam later meerdere keren met justitie in aanraking.

Wist te ontkomen

Frans Meijer ontsnapte na zijn arrestatie uit het Pieter Baancentrum (PBC) en wist te ontkomen naar Paraguay, waar hij een paar jaar later door misdaadverslaggever Peter R. De Vries werd opgespoord.

Volgens Meijer, die volhield dat hij zijn deel van het losgeld op het strand had verbrand, was hij inmiddels tot God bekeerd. Toen mede-ontvoerder Cor van Hout in 2003 werd geliquideerd, liet Meijer in de Telegraaf een advertentie plaatsen met de tekst „COR, ik zal voor je bidden.”

Meijer is met meerdere schotwonden opgenomen in een ziekenhuis waar hij door de politie wordt bewaakt. Hij werd na te zijn neergeschoten in de Van Limburg Stirumstraat door een traumateam verpleegd. Hoe ernstig hij eraan toe is, is niet bekend. Het wapen dat Meijer bij zich droeg is terug gevonden en in beslag genomen.

