Zorgen bij AIVD over rechts-extremisme

Hoewel in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland een meerderheid van de rechts-extremisten in Nederland niet gewelddadig is, maakt de AIVD zich wel zorgen om hen. Dat doet de inlichtingendienst omdat ze zich in toenemende mate schuldig maken aan het verheerlijken van geweld en agressief taalgebruik tegen moslims. Ook het wegpesten van asielzoekers komt voor. Bijvoorbeeld door adressen van aan asielzoekers toegewezen huizen op internet te zetten.

Verontrustend vindt de dienst de sterke belangstelling in rechts-extremitische kringen voor vuurwapens en het aanvragen van wapenvergunningen. „De AIVD acht het risico dat snel radicaliserende rechts-extremistische eenlingen of kleine groepen naar geweld grijpen, groter dan in het verleden.”