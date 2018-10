Wetenschapper geschorst na speech over vrouwen

Ⓒ EPA

GENÈVE - Het Europese wetenschappelijke instituut CERN heeft een Italiaanse wetenschapper geschorst. Alessandro Strumia mag voorlopig geen onderzoek doen in het beroemde laboratorium. Vorige week zei hij dat mannelijke wetenschappers worden gediscrimineerd. Hij deed dat uitgerekend tijdens een congres over vrouwen in de natuurkunde.