Ook na brexit Britse militairen in Duitsland

Volgens de Britse minister van Defensie Gavin Williamson zal het Verenigde Koninkrijk ook na de brexit militairen in Duitsland gestationeerd houden. Ⓒ AFP

OSNABRÜCK - De Britse minister van Defensie Gavin Williamson heeft zijn geloof in de NAVO bevestigd en de bijzondere betrekkingen met Duitsland onderstreept. Hij zei in een interview met de Neue Osnabrücker Zeitung dat het Verenigde Koninkrijk ook na de brexit militairen in Duitsland gestationeerd zal houden.