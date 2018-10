Honderden mensen bij actie tegen afschaffing dividendbelasting

Onder anderen Jesse Klaver van GroenLinks, Lilian Marijnissen van de SP en Lodewijk Asscher van de PvdA waren aanwezig. „Zij hielden geen toespraken, het ging tijdens deze actie echt om de mensen die in de sector werken”, stelt een woordvoerder van de FNV.

FNV heeft de actie expres om 18.00 uur gepland, omdat het geen staking moest worden. Zo konden veel mensen die overdag werken, alsnog komen.

De actie werd in september aangekondigd door PO in actie en vakbond FNV. De reden voor de actie is het afschaffen van de dividendbelasting voor buitenlandse bedrijven en investeerders. Dit kost de overheid twee miljard euro. FNV vindt dat dat geld beter gebruikt kan worden om de werkdruk van mensen in de publieke sector te verlagen en de salarissen te verhogen.

Op 10 november wordt een tweede actie gehouden op de Dam in Amsterdam, die niet meer alleen gericht is op de publieke sector. „Daar demonstreren we tegen de afschaffing van de dividenbelasting”, aldus de FNV-woordvoerder.