Paniek bij kinderopvang door Stint-verbod

Het ministerie van Infrastructuur stelde het verbod in op basis van onderzoek naar de elektrische kar. Dat onderzoek volgde op het dramatische treinongeluk met een Stint in Oss op 20 september. De kar kan op hol slaan, was een van de belangrijkste conclusies.

Maar lang niet iedereen beschouwt het verbod als een verbetering van de verkeersveiligheid. Jacqueline uit Amsterdam durft haar dochtertje niet langer naar een BSO te sturen. „Ze moet nu zo’n 2 kilometer van school lopen. En dan is er maar één leidster die 10 kindjes veilig moet loodsen door het drukke verkeer van Amsterdam. Ik vind dat doodeng, want af en toe kan mijn meid een ongeleid projectiel zijn. Ze kan zo wegrennen. Ik durf niet te denken wat de gevolgen kunnen zijn.” Jacqueline heeft voorlopig een oppas geregeld. Als de situatie niet verandert, haalt ze haar kind definitief van de BSO.

’Kleuters kunnen onder de voet gelopen worden’

Ook Jill Fijen van kinderopvang Jill’s Place in Almere vreest voor de veiligheid van de kinderen die ze opvangt. „Met de Stint konden we de kinderen altijd bij het schoolplein neerzetten. Ze zaten bovendien veilig in het voertuig. Nu kunnen kleuters onder de voet gelopen worden en ontstaan er mogelijk gevaarlijke situaties bij kruisingen.”

Jill Fijnen baalt enorm. Ⓒ ALDO ALLESSIE

Het scheelde een haartje of Inge den Daas van Kinderopvang Babbels in Hoofddorp had een tweede Stint aangeschaft. „We hebben vijf jaar lang gekeken hoe het eerste exemplaar werkte en of die veilig was. We vonden van wel. Gelukkig hebben we nog even gewacht, want ze zijn duur.”

Maximaal toegestane aantal kinderen per begeleider

Het lastige voor de bedrijven is het maximaal toegestane aantal kinderen per begeleider. Bij BSO’s ligt het maximum op tien. Den Daas: „Met de Stint konden we die precies vervoeren. Maar nu hebben we busjes nodig, waarin maximaal acht personen kunnen. Daardoor heb je weer meerdere begeleiders nodig, wat het ingewikkelder maakt en extra geld kost. We gaan daarom na schooltijd niet naar verder van Hoofddorp gelegen plaatsen als het strand met de kinderen. Heel jammer.”

Ook Fijen voorziet problemen. „We zullen nu meerdere keren heen en weer moeten rijden om alle kinderen te vervoeren. En waar moeten we de andere ondertussen laten? Want we mogen dan niet zomaar een paar kinderen aan de buurvrouw geven. De begeleider moet gediplomeerd zijn. Dus moeten we noodgedwongen collega’s van andere dagverblijven inschakelen.”

’Geen goed alternatief’

Er is volgens Den Daas geen goed alternatief voor de Stint. Fijen wijst op de elektrische bakfiets, waarin ook tien kinderen kunnen. „Maar daar is nu een enorme run op”, zegt ze. „Daardoor zijn ze bijna overal uitverkocht.” Ook speelt geld een rol. „Die dingen kosten zo’n 5000 à 6000 euro, terwijl de Stint ons ook al 9000 euro kostte.” Kinderopvang Buitenkans in Amsterdam heeft een ludieke oplossing. „Wij zijn van plan om een huifkar en paarden aan te schaffen en de kinderen op deze ouderwetse, veilige manier naar de opvang te vervoeren vanuit school”, stelt directeur Elin Karlsson. Volgens haar is dat duurzamer en veiliger dan het inhuren van auto’s, taxi’s en bussen. Er is nog een zoektocht gaande naar een geschikte huifkar.

Fijen heeft inmiddels uitgebreid overlegd met de ouders. „Die halen hun kinderen bijvoorbeeld eerder op uit school, zodat wij ze niet meer naar de opvang hoeven te vervoeren.” Maar dat is volgens haar slechts een tijdelijke oplossing. „Ouders sturen hun kinderen niet voor niets naar een opvang.”

’Veiligheid voor alles’

De kinderopvangbedrijven hebben deels begrip voor het verbod. „Veiligheid voor alles”, zegt Den Daas. „Maar ik zou het besluit graag beter onderbouwd zien. Waarom zou dit voor alle Stints kunnen gelden? Wij hebben ons er nog nooit onveilig in gevoeld.” Fijen stapt er het liefst weer direct in. „Maar ja, dat is nu een misdrijf.”

Mies van Zundert gaat een advocaat inschakelen. Ze is gastouder bij ’Het Kinderstraatje’ en kan door het verbod niet langer de kinderen van haar opvang naar de sportclubs brengen. „Ik heb geen rijbewijs en daardoor blijft er eigenlijk niks over. De ouders kunnen tijdelijk inspringen, maar op lange termijn is dat natuurlijk niet de bedoeling.” Er zijn wat haar betreft twee acceptabele scenario’s. „Óf de overheid staat de Stints weer toe óf ik krijg mijn geld terug.”