Wat doen sponsoren Ronaldo na beschuldiging van verkrachting?

De Amerikaanse lerares Kathryn Mayorga laat niets aan de verbeelding over in het Duitse tijdschrift Der Spiegel. Ze vertelt in detail hoe negen jaar geleden de avond verliep waarop ze zou zijn verkracht door Cristiano Ronaldo. Hij betaalde haar 260.000 euro om niet te spreken over de kwestie, zegt ze.

De destijds 25-jarige Mayorga werkte die zomer in Las Vegas als beginnend model. Eén van haar baantjes was om met andere jonge mooie vrouwen rondom clubs te hangen om potentieel publiek naar binnen te lokken. In nachtclub Rain raakte ze aan de praat met Ronaldo en deelde haar telefoonnummer.

Weerstand

Het imago klinkt weinig betrouwbaar. Dat is ook precies de reden waarom zij naar eigen zeggen jarenlang haar mond hield. Hoe zou zij ooit weerstand kunnen bieden aan de grote, beroemde en superrijke Cristiano Ronaldo? Nu, gesterkt door een nieuwe advocaat en de #MeToo-beweging, durft ze te praten over de vermeende verkrachting. „Ik wil rechtvaardigheid.”

Afgelopen weekend publiceerde Der Spiegel haar hele verhaal. De Duitse journalist Christoph Winterbach deed ruim anderhalf jaar onderzoek en baseerde zich op honderden documenten van verschillenden officiële bronnen. Daarvan openbaarde hij ook enkele stukken.

Nadat Mayorga negen jaar geleden haar telefoonnummer had gedeeld met Ronaldo, stuurde hij haar een berichtje en nodigde haar uit voor een afterparty met hem en zijn vrienden in een door hem gehuurd appartement.

Een groot deel van de gasten zat in een jacuzzi. Ronaldo bood de jonge vrouw een bikini aan. Toen zij zich omkleedde in een andere kamer kwam hij binnen. Zijn geslachtsdeel hing uit zijn broek. „Hij vroeg me om hem daar aan te raken. Toen ik weigerde, zei hij dat ik mijn mond dan maar moest gebruiken. Dat wilde ik niet en dat zei ik ook herhaaldelijk.”

’Dom’

Hij bood haar een laatste uitweg, vertelt Mayorga: een zoen. Ze besloot in te gaan op die oplossing. Een domme zet, zegt ze nu. „Hij raakte daardoor opgewonden en duwde mij op het bed. Hij probeerde mijn ondergoed uit te trekken. Ik bleef zeggen dat ik dat echt niet wilde en bedekte mezelf. Hij sprong op me. Daarna verkrachtte hij me minutenlang anaal.”

Na afloop keek Ronaldo schuldig, volgens Mayorga. „Hij zei dat hij voor 99 procent een goed mens is. Maar dat hij niet weet wat hij moet met die ene procent.” In een document waarvan de authenticiteit niet volledig is te traceren zou Ronaldo dat eerder hebben bevestigd.

Inmiddels ontkennen Ronaldo en zijn team van advocaten de beschuldiging in alle toonaarden en bereiden een rechtszaak voor tegen Der Spiegel. In een video op zijn Instagram-profiel betitelde hij Mayorga’s aantijgingen als ’nepnieuws’. Zijn letterlijke woorden: „Ze wil gewoon mijn naam gebruiken om zo beroemd te worden. Het hoort bij mijn werk. Maar ik ben een gelukkig man. Alles gaat goed.”

Of alles inderdaad goed afloopt, moet nog blijken. Er hangt hem een financieel debacle boven zijn hoofd als blijkt dat hij schuldig is aan verkrachting. De miljoenendeals met onder andere Nike en EA Sports staan volgens sportmarketeers op het spel als bewezen wordt dat de sterspeler van het Italiaanse Juventus zich heeft vergrepen aan een vrouw. Vorig jaar verdiende hij volgens zakenblad Forbes ruim 35 miljoen euro met sponsorgeld.

„In elk sponsorcontract staan ontbindende voorwaarden, waarbij een bedrijf van de verplichtingen af kan als de sporter of de sportclub het merk in diskrediet brengt”, zegt Marcel Beerthuizen, directeur en oprichter van sportmarketingadviesbedrijf bigplans.

Besmet

Die ontbindende voorwaarden bestaan al jaren, maar worden steeds belangrijker nu merken zich steeds vaker binden aan één sporter in plaats van een hele club. „Dat doen bedrijven, omdat individuele sporters een veel groter bereik hebben via sociale media dan clubs waar zij spelen.”, zegt sportmarketeer Ruud van der Knaap van Triple Double, dat bedrijven aan clubs en sporters bindt. „Een merk neemt alleen wel het risico dat zijn naam besmet raakt als de sporter zich misdraagt.”

„Het is vooral spannend wat Nike doet”, zegt Van der Knaap. „Nike zet met zijn nieuwe campagne juist in op diversiteit en gelijkheid tussen ras en sekse. Als Ronaldo schuldig wordt bevonden, zal de directie zich afvragen of hij de persoon is die het merk moet vertegenwoordigen.”

Sportmarketeer Van der Knaap wijst op topgolfer Tiger Woods, die door Nike een tijd lang op een zijspoor is gezet. „En Tiger Woods bleek gewoon een klaploper. Vreemdgaan is toch wel heel iets anders dan verkrachting.”

Ook EA Sports heeft destijds de banden met de topgolfer verbroken. Dat merken niet te beroerd zijn om ontbindende regels aan te spreken, blijkt ook uit de verbroken relatie tussen Nike en wielrenner Lance Armstrong, die van doping werd beschuldigd.