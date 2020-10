Twitter past beleid aan na rel over partijdigheid voor Biden

Het bedrijf wil nu voorzichtiger zijn met dergelijke blokkades op basis van vermoedens van gehackte informatie. Vijaya Gadde, hoofd juridische zaken en veiligheid van de onderneming, zei dat Twitter „niet langer gehackte inhoud zal verwijderen, tenzij die rechtstreeks wordt gedeeld door de hackers zelf of medeplichtigen.” Twitter zal wel berichten classificeren „om context te bieden in plaats van te blokkeren”, aldus Gadde. Alle andere richtlijnen van het bedrijf blijven onverminderd van kracht, beklemtoonde ze.

Bekijk ook: Toezichthouder VS neemt socialmediabedrijven onder de loep

De baas bij Twitter, Jack Dorsey, betitelt het blokkeren van het bericht van een van de oudste kranten van het land, The New York Post, zelfs als „onacceptabel.” Hij twitterde dat „onze communicatie over de acties rond een artikel van The New York Post niet geweldig was.” Het blokkeren van de link zonder enige uitleg was volgens hem „ronduit onaanvaardbaar.” Republikeinse senatoren willen dat Dorsey 23 oktober in de Senaat verantwoording aflegt.

Zes jaar geleden kreeg Bidens zoon Hunter (50) een toppositie bij aardgasonderneming Burisma in Oekraïne. Zijn vader was destijds als vicepresident belast met het Oekraïnebeleid van de regering van president Obama. Joe Biden heeft altijd gezegd dat hij niets te maken heeft gehad met de zaken van zijn zoon in het land, maar in e-mails die The New York Times opvoert, zou hij er wel bij betrokken zijn geweest.