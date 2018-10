CBS ontslaat NCIS-producent na #MeToo-klachten

Sinds december liepen er al twee interne onderzoeken naar Kern. In juni werd hij al tijdelijk geschorst, op basis van de eerste resultaten. Nu is die schorsing omgezet in een definitief ontslag.

De klachten hadden niet alleen betrekking op de serie die hij momenteel als producent begeleidde, NCIS: New Orleans, maar ook op series die hij in het verleden maakte zoals Beauty and the Beast en Charmed.

Het is weer een grote naam bij CBS die het veld moet ruimen als gevolg van de #MeToo-discussie. In september moest topman Leslie Moonves weg vanwege onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vlak daarna moest ook Jeff Fager, die al 36 jaar het programma 60 Minutes maakte, om die reden de zender verlaten.