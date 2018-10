Blok: hulpprogramma Syrië ’had beter gekund’

De controle had scherper gekund, zei de bewindsman. Maar het beeld dat de 22 gesteunde groepen „op grote schaal met terrorisme bezig waren is ook onjuist.” Uit onderzoek van Nieuwsuur en Trouw bleek dat de hulp ook in handen van jihadisten is gekomen. Deze groepen pleegden mensenrechtenschendingen.

Volgens Blok is het volkenrecht niet geschonden omdat er geen wapens zijn geleverd. Het ging om onder meer pick-uptrucks, nachtkijkers, uniformen en tenten. Als de gesteunde groepen mensenrechtenschendingen pleegden („dat kan ik niet uitsluiten”) is Nederland volgens hem niet automatisch medeplichtig.

Enkele partijen twijfelen of het volkenrecht niet is geschonden door de leverantie van pick-uptrucks. Die werden ingezet aan het front, stelde CDA’er Pieter Omtzigt. Dat de groepen bij de overdracht een document moesten tekenen dat de auto’s niet zouden worden ingezet in oorlogssituaties, is volgens Omtzigt het creëren van een „papieren werkelijkheid.”

De risico’s van de leveranties zijn vooraf benoemd. Als er in de toekomst nog eens een dergelijk programma wordt opgezet zullen die risico’s volgens de minister „systematischer worden getoetst.” Ook moet de volkenrechtelijke toetsing dan „explicieter” plaatsvinden en met de Kamer worden gedeeld.