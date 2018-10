Pakketjes met dodelijk gif voor Pentagon

Woordvoerder Christopher Sherwood bevestigde dat de poststukken gevonden zijn tijdens een screening en bestemd waren voor personen in het Pentagon. Hun namen noemde hij niet. Mattis was overigens niet in de buurt. Hij brengt een bezoek aan Parijs en Brussel. Sherwood zei dat het dienstdoende personeel geen gevaar heeft gelopen.

