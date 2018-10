Burgervader uit Utopia in boeien

Domenico Lucano liet migranten zijn leeggelopen stad nieuw leven inblazen. Ⓒ FOTO EPA

ROME - De arrestatie van Domenico Lucano, burgemeester van het Zuid-Italiaanse plaatsje Riace, is gisteren ingeslagen als een bom in Italië. Lucano is het boegbeeld van de Italianen die pro immigratie zijn, de held van degenen die niets moeten hebben van de strenge politiek tegen clandestiene immigratie van de minister Matteo Salvini (Binnenlandse Zaken).