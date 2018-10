Pompeo naar Pyongyang voor ontmoeting Kim

Onderwerp van gesprek is in de eerste plaats het kernwapenvrij maken van het Koreaans schiereiland en het voorbereiden van een nieuwe top tussen Kim en president Donald Trump. „Ik denk dat het een teken is van progressie en momentum dat de minister er al voor de vierde keer binnen een jaar naartoe gaat”, aldus woordvoerster Heather Nauert. „Natuurlijk is er nog een lange weg te gaan, maar we zien uit naar de volgende stappen in het overleg.”

Pompeo doet op zijn trip ook Japan, Zuid-Korea en China aan. Hij zal de leiders van de betreffende landen verslag uitbrengen van de vorderingen in Noord-Korea.