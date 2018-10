Eerste Kamer wil integriteitsplan in november presenteren

Dinsdag is er opnieuw door alle fractievoorzitters vergaderd over de ophef die is ontstaan over het bijbanencircus. Het Eerste Kamerlidmaatschap is een parttime baan. Veel senatoren hebben dan ook nog andere functies. Maar een aantal van hen grossiert in nevenfuncties en sommige bijten met het politieke werk. Zo stemde VVD-senator Anne-Wil Duthler voor een wet waarover haar eigen bedrijf het kabinet had geadviseerd. Daarmee zou de schijn van belangenverstrengeling zijn gewekt.

Het is niet de eerste keer dat de nevenfuncties van Eerste Kamerleden onder de loep liggen. Recent kwam senator André Postema in het nieuws. De PvdA’er is ook bestuurder is van een vmbo-school in Maastricht die een bende maakte van de eindexamens. Zijn Raad van Toezicht presteerde het onlangs om hem voor twee jaar te herbenoemen. Dit terwijl er nog onderzoek wordt gedaan naar de verantwoordelijkheid voor de examenflop. De volksvertegenwoordiger wenst daar echter geen uitleg over te geven. Tijdens zijn wekelijkse vergaderdag dinsdag in de senaat ontliep hij media. Telefoontjes, interviewverzoeken en sms’jes legt hij eveneens naast zich neer.